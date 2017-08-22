В Белом доме "подняли на уши" секретную службу

1215 просмотров
Вторник, 22 августа 2017, 22:04

В резиденции президента США в Вашингтоне вводили режим чрезвычайного положения из-за обнаружения подозрительного предмета.

Об этом пишет 22 августа The Washington Post.

Блокировка Белого дома была снята примерно через час во второй половине дня после того, как полиция определила, что пакет без присмотра возле северной лужайки, не представлял опасности.

Владелец пакета не найден.

Отмечается, что инцидент произошел через несколько минут после того, как полиция обнаружила другой подозрительный пакет на ступенях Ротонды Капитолия США.

По данным издания The Hill, президент США Дональд Трамп не был в Белом доме во время этих событий. Он находился на пути в Аризону для осмотра объекта пограничного патрулирования. 

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США внесли в санкционный список против КНДР 4 россиян и компанию из РФ 22 августа 2017, 19:14
Порошенко в США объявит о необходимости миротворцев на Донбассе 22 августа 2017, 19:05
Скоро "нормандская четверка" поговорит об Украине 22 августа 2017, 14:38
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня
Начальник полиции охраны задержан по подозрению во взятке – СМИ
Геращенко: Дыминского пригласили на допрос – он улетел в Женеву
Генпрокуратура обыскивает предприятия "Group DF" Фирташа
Все новости
Осторожно жара!

В Полтаве женщина закрыла в машине ребенка при 33°С. Ее спас неравнодушный мужчина

отдых

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников Европой