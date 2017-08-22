В Белом доме "подняли на уши" секретную службу

В резиденции президента США в Вашингтоне вводили режим чрезвычайного положения из-за обнаружения подозрительного предмета.

Об этом пишет 22 августа The Washington Post.

Блокировка Белого дома была снята примерно через час во второй половине дня после того, как полиция определила, что пакет без присмотра возле северной лужайки, не представлял опасности.



Владелец пакета не найден.



Отмечается, что инцидент произошел через несколько минут после того, как полиция обнаружила другой подозрительный пакет на ступенях Ротонды Капитолия США.

По данным издания The Hill, президент США Дональд Трамп не был в Белом доме во время этих событий. Он находился на пути в Аризону для осмотра объекта пограничного патрулирования.