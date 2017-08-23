КНДР показала эпическое видео с угрозой ракетного удара по США

550 просмотров
Среда, 23 августа 2017, 04:44

Пропагандистский сайт Северной Кореи обнародовал видеоролик с угрозой нанести ракетные удары по территории Соединенных Штатов, заявив, что время не на стороне Вашингтона.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Почти 4-минутном видеоролике, опубликованном сайтом Uriminzokkiri, изображено запуск баллистических ракет Hwasong-12 по острову Гуам.

"Американцы должны жить с широко открытыми глазами и ушами, они будут бояться днем ​​и ночью ракет Hwasong-12, не зная, когда они будут запущены. Они будут дрожать", - говорится в надписях на видео.

Видео также содержит кадры испытаний ракеты, вероятно, Scud-ER, а также вид Гуама из космоса.

"Мы просто хотим, чтобы политические силы США думали дважды, чтобы предотвратить очевидном итоге войны", - говорит другой заголовок под фотографией министра обороны США Джеймса Маттиса.

Ранее Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Сейчас на Корейском полуострове проходят совместные учения войск Южной Кореи и США. Северная Корея рассматривает обучение как подготовку к вторжению.

Темы: Северная Корея США ядерное оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко на Совбезе ООН хочет доказать непричастность к ракетам Северной Кореи 22 августа 2017, 16:41
Ложь об украинских двигателях в КНДР распространила Россия – Турчинов 22 августа 2017, 16:33
Климкин: Украина не способствовала ракетной программе Северной Кореи 22 августа 2017, 11:52
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: ФБР подозревает, что Манафорт получил от ПР и РФ $80-100 млн
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Глава департамента полиции охраны погорел на взятке 96 тысяч – официально
Главные новости дня
Все новости
Книги

В книгах людей, которые пережили войну, очень много красоты

здоровье

13 причин, почему отекают ваши ноги