КНДР показала епічне відео з погрозою ракетного удару по США
Пропагандистський сайт Північної Кореї оприлюднив відеоролик з погрозою завдати ракетних ударів по території Сполучених Штатів, заявивши, що час не на стороні Вашингтона.
Про це пише агентство Yonhap.
На майже 4-хвилинному відеоролику, опублікованому сайтом Uriminzokkiri, зображено запуск балістичних ракет Hwasong-12 по острову Гуам.
"Американці повинні жити з широко відкритими очима та вухами, вони будуть боятися вдень та вночі ракет Hwasong-12, не знаючи, коли вони будуть запущені. Вони будуть тремтіти", - йдеться у написах на відео.
Відео також містить кадри випробувань ракети, ймовірно, Scud-ER, а також вигляд Гуаму з космосу.
"Ми просто бажаємо, щоб політичні сили США думали двічі, щоб запобігти очевидному підсумку війни", - говорить інший заголовок під фотографією міністра оборони США Джеймса Меттіса.
Раніше Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.
Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення.
За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.
Наразі на Корейському півострові проходять спільні навчання військ Південної Кореї і США. Північна Корея розглядає навчання як підготовку до вторгнення.
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