Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США і Південна Корея розпочали навчання на тлі протистояння з КНДР

Понеділок, 21 серпня 2017, 09:28

Військові Південної Кореї і США розпочали навчання на тлі підвищеної напруженості у відносинах з КНДР.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Президент Південної Кореї Мун Дже-ин заявив, що навчання Ulchi Freedom Guardian носять цілковито оборонний характер і не мають на меті збільшити напруженість на півострові.

"У нас немає жодного наміру посилити військову напруженість на Корейському півострові, оскільки ці навчання проводяться щороку і мають оборонний характер", - сказав Мун.

Крім того, він застеріг КНДР від провокацій, які могли б погіршити ситуацію на півострові.

Спільні американсько-південнокорейські навчання будуть продовжуватись до 31 серпня, передбачається застосування комп'ютерного моделювання, призначеного для підготовки до війни з Північною Кореєю, здатною завдати ядерного удару.

Сполучені Штати також називають навчання "оборонними за своїм характером", у державних ЗМІ КНДР заявляють у свою чергу, що це "оманлива маска".

Північна Корея розглядає навчання як підготовку до вторгнення.

Теми: КНДРСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
КНДР
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в Японське море
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: