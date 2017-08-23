В Броварах разместили карту Украины без Крыма и Донбасса. После шума сняли

В Броварах перед зданием городской администрации, на сцене к празднованию Дня Независимости, была размещена карта Украины без аннексированного Россией Крыма, а Донецкая и Луганская области указаны только до линии разграничения.

Об этом в Фейсбуке заявил депутат Броварского городского совета Олег Берестовой.

"Бровары, где глава города Игорь Сапожко экс-регионал, еще призывал Януковича навести порядок на Майдане зимой 2014 года. Перед городской администрацией установили сцену ко Дню Независимости без Крыма и Донбасса! Неприкрытый сепаратизм при содействии городских властей", - написал в соцсети Берестовой.

Также он добавил, что позвонил секретарю совета Петру Бабичу с требованием снять "этот трэш!".

"Украинской правде" в Броварской городской администрации сообщили, что карту уже демонтировали со сцены, а полиция проводит следственные действия.

"Да сняли мы уже ту карту! Полиции-милиции здесь понаехало, активистов, депутатов разных, разбираемся", - сообщили в горсовете.

Ответственным за карту без Крыма и Донбасса, по данным депутата Берестового, была назначена начальник управления культуры Инна Савченко. Ее уже уволили.

"Среди оправданий - упущение. Баннер сняли, чиновники курят одну за другой, не знают, что делать", - добавил Берестовой.

Фотографии сцены с такой картой широко разошлись в соцсетях. Украинцы призвали СБУ расследовать данный случай и строго наказать причастных.

Яна Миланова, УП