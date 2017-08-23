Ко Дню независимости Трамп дал Украине важное обещание

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Среда, 23 августа 2017, 17:52

США будут продолжать прилагать усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в письме-приветствии американского президента Дональда Трампа его украинскому коллеге Петру Порошенко по случаю Дня независимости Украины.

"Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремления Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - цитирует Трампа пресс-служба украинского президента.

"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после Революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - отмечается в поздравлении.

Трамп отдельно подчеркнул, что День независимости является особым моментом для празднования и поводом отметить уже достигнутые результаты, несмотря на еще существующие вызовы впереди.

 

Украинская правда

Темы: Трамп Порошенко День Независимости
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