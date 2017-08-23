Кабмин запустил портал вакансий для будущих чиновников

Кабинет министров запустил в тестовом режиме портал вакансий на государственной службе.



Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в Facebook.



"Начинаем тестовую эксплуатацию единого портала новых вакансий в министерствах: www.career.gov.ua", - написал он.



Саенко добавил, что к сентябрю будут собираться предложения по совершенствованию портала, чтобы с появлением первых вакансий он заработал в полную силу.



"Заходите, тестируйте и оставляйте свои комментарии во вкладке "обратная связь", - добавил он.



Украинская правда