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Кабмин запустил портал вакансий для будущих чиновников

Среда, 23 августа 2017, 21:05

Кабинет министров запустил в тестовом режиме портал вакансий на государственной службе.

Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Начинаем тестовую эксплуатацию единого портала новых вакансий в министерствах: www.career.gov.ua", - написал он.

Саенко добавил, что к сентябрю будут собираться предложения по совершенствованию портала, чтобы с появлением первых вакансий он заработал в полную силу.

"Заходите, тестируйте и оставляйте свои комментарии во вкладке "обратная связь", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровинтернет
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