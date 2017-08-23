Кабмин запустил портал вакансий для будущих чиновников
Среда, 23 августа 2017, 21:05
Кабинет министров запустил в тестовом режиме портал вакансий на государственной службе.
Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в Facebook.
"Начинаем тестовую эксплуатацию единого портала новых вакансий в министерствах: www.career.gov.ua", - написал он.
Саенко добавил, что к сентябрю будут собираться предложения по совершенствованию портала, чтобы с появлением первых вакансий он заработал в полную силу.
"Заходите, тестируйте и оставляйте свои комментарии во вкладке "обратная связь", - добавил он.
Украинская правда