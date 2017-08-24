Маккейн вновь призвал к поставкам летального оружия Украине

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Четверг, 24 августа 2017, 07:50

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в очередной раз призвал президента Дональда Трампа начать поставки летальных вооружений Украине.

Об этом сообщило издание The Hill.

"Соединенным Штатам давно пора было предоставить Украине оборонительное летальное вооружение для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии", - говорится в заявлении сенатора, приуроченному к визиту в Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Сенатор отметил, что после оглашения новой стратегии США в Афганистане у Трампа "появилась возможность сделать то же самое в отношении Украины".

По мнению Маккейна, поставки летального оружия в Украину "не противоречат мирной резолюции, касающейся конфликта".

"Пока будет сохраняться нынешний статус-кво, у России не будет причин менять свое поведение, и мы можем ожидать только более серьезного вмешательства и новых смертей", - подчеркнул сенатор.

Интерфакс-Украина

Темы: США оружие Украина
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