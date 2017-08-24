Маккейн знову закликав до поставок летальної зброї Україні

Сенатор-республіканець Джон Маккейн в черговий раз закликав президента Дональда Трампа почати поставки летальних озброєнь Україні.

Про це повідомило видання The Hill.

"Сполученим Штатам давно пора було надати Україні оборонне летальне озброєння для стримування і захисту від подальшої російської агресії", - йдеться в заяві сенатора, приуроченій до візиту до Києва глави Пентагону Джеймса Меттіса.

Сенатор зазначив, що після оголошення нової стратегії США в Афганістані у Трампа "з'явилася можливість зробити те ж саме щодо України".

На думку Маккейна, поставки летальної зброї в Україні "не суперечать мирній резолюції, що стосується конфлікту".

"Поки буде зберігатися нинішній статус-кво, у Росії не буде причин міняти свою поведінку, і ми можемо очікувати тільки більш серйозного втручання і нових смертей", - підкреслив сенатор.

Інтерфакс-Україна