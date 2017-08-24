Маккейн знову закликав до поставок летальної зброї Україні

750 переглядів
Четвер, 24 серпня 2017, 07:50

Сенатор-республіканець Джон Маккейн в черговий раз закликав президента Дональда Трампа почати поставки летальних озброєнь Україні.

Про це повідомило видання The Hill.

"Сполученим Штатам давно пора було надати Україні оборонне летальне озброєння для стримування і захисту від подальшої російської агресії", - йдеться в заяві сенатора, приуроченій до візиту до Києва глави Пентагону Джеймса Меттіса.

Сенатор зазначив, що після оголошення нової стратегії США в Афганістані у Трампа "з'явилася можливість зробити те ж саме щодо України".

На думку Маккейна, поставки летальної зброї в Україні "не суперечать мирній резолюції, що стосується конфлікту".

"Поки буде зберігатися нинішній статус-кво, у Росії не буде причин міняти свою поведінку, і ми можемо очікувати тільки більш серйозного втручання і нових смертей", - підкреслив сенатор.

Інтерфакс-Україна

Теми: США зброя Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Трамп висловлював невдоволення новими санкціями США проти РФ 24 серпня 2017, 06:07
Американці передумали робити лізингову компанію з УЗ 23 серпня 2017, 20:20
Очільник Пентагону прилетів до Києва 23 серпня 2017, 19:24
powered by lun.ua
Головні новини
Поліція: Убитий в центрі Києва чоловік був іноземцем
ЗМІ: Трамп висловлював невдоволення новими санкціями США проти РФ
У центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка
OVERTIME: Головні події дня в економіці
Усі новини
Дахи Києва

Найкращі руфтопи і місця для вечірок

здоров'я

9 звичок, які шкодять вашій рівній спині