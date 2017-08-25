Венгрия отзывает посла из Нидерландов из-за критики правительства

Венгрия на неопределенный срок отзывает своего посла из Нидерландов для проведения консультаций в связи с недавним заявлением голландского посла Гаюса Шелтемы в адрес венгерского правительства.

Об этом сообщает Hungarytoday.hu.

Сообщается, что в интервью венгерскому еженедельнику 168 óra, голландский дипломат, который вскоре должен покинуть свой пост в Будапеште, сказал, что исламский экстремизм "применяет те же принципы, чтобы создать врага, как и венгерское правительство".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто поручил уполномоченному по делам посольства Венгрии получить объяснения от Министерства иностранных дел Нидерландов.

Сиярто отметил, что между Венгрией и Нидерландами на неопределенный промежуток времени не будет коммуникации на уровне послов.

"Это наиболее радикальный шаг в дипломатии", - сказал он, добавив, что, "объяснений, предоставленных за закрытыми дверями, будет недостаточно".

На пресс-конференции Сиярто отверг "обвинения по сравнению мотивации и методов террористов и венгерского правительства".

Он добавил, что голландского посла больше не рады видеть на встречах "любого уровня министерства иностранных дел".

"Мы рады, что срок пребывания в должности для голландского посла завершается, и, надеюсь, он скоро покинет страну. Никто не должен иметь права делать такие замечания против Венгрии или венгерского народа", - заявил министр иностранных дел страны.

Отметим, что в интервью венгерскому еженедельнику 168 óra, голландский дипломат заявил, что подобно террористам, которые слепо осуществляют атаки, Орбан не делает различия в миграционном кризисе, изображая всех искателей убежища как потенциальных "террористов".

"Те, кто обращается к религиозному фанатизму ... создают врагов так же, как и венгерское правительство", - сказал Шелтема.

Европейская правда