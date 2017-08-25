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Угорщина відкликає посла з Нідерландів через критику уряду

П'ятниця, 25 серпня 2017, 15:51

Угорщина на невизначений термін відкликає свого посла з Нідерландів для проведення консультацій у зв'язку з нещодавньою заявою голландського посла Гаюса Шелтеми на адресу угорського уряду.

Про це повідомляє Hungarytoday.hu.

Повідомляється, що в інтерв'ю угорському тижневику 168 óra, голландський дипломат, який незабаром має залишити свій пост у Будапешті, сказав, що ісламський екстремізм "застосовує ті ж принципи, щоб створити ворога, як і угорський уряд".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто доручив уповноваженому у справах посольства Угорщини отримати пояснення від Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Сіярто зазначив, що між Угорщиною та Нідерландами на невизначений проміжок часу не буде комунікації на рівні послів.

"Це найбільш радикальний крок у дипломатії", - сказав він, додавши що, "пояснень, наданих за закритими дверима, буде недостатньо".

На прес-конференції Сіярто відкинув "звинувачення у порівнянні мотивації та методів терористів та угорського уряду".

Він додав, що голландського посла більше не раді бачити на зустрічах "будь-якого рівня міністерства закордонних справ".

"Ми раді, що термін перебування на посаді для голландського посла завершується, і, сподіваюсь, він скоро залишить країну. Ніхто не повинен мати права робити такі зауваження проти Угорщини чи угорського народу", - наголосив міністр закордонних справ країни.

Зазначимо, що в інтерв'ю угорському тижневику 168 óra, голландський дипломат заявив, що подібно терористам, які сліпо здійснюють атаки, Орбан не робить різниці в міграційній кризі, зображаючи всіх шукачів притулку як потенційних "терористів".

"Ті, хто звертається до релігійного фанатизму ... створюють ворогів так само, як і угорський уряд", - сказав Шелтема.

Європейська правда

Теми: Угорщина
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