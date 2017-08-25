"Киевэнерго" заявляет о четвертом нападении на свои центры

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Пятница, 25 августа 2017, 19:07

ПАО "Киевэнерго" заявляет о нападениях на свои Центры обслуживания клиентов, вероятно, одним человеком.

В заявлении, распространенном в пятницу, "Киевэнерго" призвало полицию задержать нападавшего.

"Сегодня было совершено нападение на Центр обслуживания клиентов Киевэнерго по адресу ул.Тимошенко, 18. По предварительным данным, нападение было совершено гражданином Пайкиным О.Л, 1977 г.р., который в среду совершил нападение на Центры обслуживания по адресам ул. В .Вильямса, 3/7 и п-т Воздухофлотский, 58, а в июне - Центр обслуживания на ул. Мельникова, 31", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что свидетели инцидента, в том числе врачи кареты скорой помощи, прибывшие на место происшествия, характеризуют поведение нападавшего как неадекватное, агрессивное и социально опасное.

В частности, в среду он ворвался в помещение Центра обслуживания, где находилось около 20 клиентов и сотрудников, разбил окна, технику и мебель.

"К счастью, благодаря оперативным действиям охранников, никто из клиентов не пострадал. Но одна сотрудница Центра обслуживания была госпитализирована с диагнозом гипертонический криз", - сообщили в компании.

Там добавили, что два месяца назад Пайкин совершил нападение на Центр обслуживания на ул. Мельникова, 31.

По факту обоих инцидентов Шевченковским УП ГУ НПУ ведется уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины.

Со своей стороны, "Киевэнерго" усиливает меры безопасности в Центрах обслуживания. Центры обслуживания на ул. Вильямса и п-те. Воздухофлотском временно не работают.

Темы: Киев
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