На Закарпатье электричка загорелась во время движения

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Пятница, 25 августа 2017, 23:58

В Хустском районе Закарпатья во время движения пригородного поезда произошло возгорание в моторном отсеке.

 
Фото ГСЧС

Как сообщает управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, 25 августа в 17:47 в Службу спасения сообщили, что в Хустском районе, между населенными пунктами Стебливка и Сокирниця возник пожар в пригородном поезде Королево-Тересва.

Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке, заметил машинист. Он остановил поезд и, отцепив вагон-кабину машиниста, вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах.

 

Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей.

Пожарные локализовали пожар в 18:20 и полностью ликвидировали его в 19:32.

В результате происшествия никто не пострадал, движение по железной дороге полностью восстановлено.

Темы: Закарпатье
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