На КПВВ задержали трех украинцев: ехали к оккупантам с поддельными документами

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Суббота, 26 августа 2017, 10:54

На неподконтрольную Украины территорию Донецкой области пытались попасть трое граждан с поддельными документами.

Об этом 26 августа сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"На КПВВ "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" пограничными нарядами Донецкого и Краматорского отрядов выявлены признаки частичной подделки паспортных документов в трех граждан Украины, которые направлялись на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Задержанные нарушители переданы сотрудникам Нацполиции.

"На КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения. Нарушители переданы представителям Нацполиции в Донецкой области", - сообщили также в ГПСУ. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс Пограничная служба
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