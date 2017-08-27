В Харькове умер военный, раненый 19 августа

В субботу в Харькове военнослужащий скончался от ранений, которые получил 19 августа в районе Крымского.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военный не погиб и не был ранен. В то же время, 26 августа во время лечения в Харькове умер военнослужащий от ранений, которые он получил 19 августа в районе Крымского", - сказал он.

Мотузяник сообщил, что на Мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксирована 21 вооруженная провокация.

"По сравнению с позавчерашними сутками, интенсивность обстрелов здесь выросла вдвое", - отметил спикер Минобороны по вопросам АТО.

На Донецком направлении произошло 13 обстрелов, на Луганском - 1.

Тяжелое вооружение боевики не применяли.

Украинская правда