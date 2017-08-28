НАПК обнародовало результат проверки деклараций Порошенко

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Понедельник, 28 августа 2017, 12:36

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщает 28 августа пресс-служба ведомства.

НАПК установило, что Порошенко при составлении и представлении деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2015 и 2016 годах, сдержал требования закона Украины "О предотвращении коррупции".

По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

В НАПК отмечают, что при осуществлении полной проверки деклараций использовали информацию, полученную из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции, Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Кроме этого – данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, государственных реестров патентов Украины на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и знаки для товаров и услуг, а также информацию, полученную на запросы от государственных органов.

Агентству отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в г.. Киеве по сведений просумы выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 год, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции.

Украинская правда

Темы: НАПК декларации Порошенко
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