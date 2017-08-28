СБУ задержала сепаратистов из соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники"

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение августа прекратили деятельность нескольких администраторов, которые поддерживали антиукраинские сообщества в запрещенных в Украине социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, пропагандисты работали в девяти областях Украины - в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях. Сейчас все они задержаны.

Одного из них задержали на столичном железнодорожном вокзале, во время возвращения из очередного инструктажа в Москве. Оперативники спецслужбы установили, что это был житель города Ватутино, Черкасской области. На собственных страницах в соцсетях он распространял антиукраинские материалы.

Кроме того, в Киеве так называемый пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал ряд ресурсов в соцсетях. Там он призывал к свержению государственного строя и продвигал идеи для создания так называемой "новороссии".

Подобные действия совершали и другие пропагандисты на своих антиукраинских ресурсах. Они создавали десятки веб-страниц и сообществ в соцсетях и активно распространяли украино-ненавистнические и сепаратистские материалы.

Например, пропагандист из Хмельницкой, руководствуясь указаниями координаторов из России, распространял призывы к свержению государственного строя в стране, оправдывал агрессию РФ и преступные действия террористических формирований ЛНР / ДНР. В одной из групп он разместил фото погибших и раненых участников АТО с циничными комментариями.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что агитаторы получили задание от российских спецслужб активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости.

"Основной задачей кремлевских информационных наемников было создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны. Злоумышленники, по указанию российских кураторов, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя, государственной власти и нарушения территориальной целостности в стране", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков изъяты компьютеры и мобильные телефоны пропагандистов с доказательствами получения заданий от российских кураторов и размещения антиукраинских материалов.

По выявленным фактам открыт ряд уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Всего в течение трех лет Службой безопасности зарегистрировано 72 уголовных производства, по материалам досудебных расследований следственных СБ Украины вынесено более 60 приговоров лицам, осуществлявшим антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Оперативники спецслужбы также пресекли 70 Интернет сообществ фейковых "псевдонародных республик" в разных регионах Украины.

Украинская правда