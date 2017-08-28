После заявления Макрона и Меркель Порошенко дал поручение армии

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Понедельник, 28 августа 2017, 23:09

Президент Петр Порошенко заявляет, что поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины в зоне проведения АТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к Президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", - написал он.

"Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины", - добавил Порошенко.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

По результатам телефонных переговоров лидеров государств "нормандского формата", 22 августа лидеры Украины, Германии, Франции и России высказались в поддержку перемирию на востоке Украины по случаю начала нового учебного года.

Украинская правда

Темы: Порошенко Путин Меркель Франция Донбасс
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