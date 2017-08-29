Оккупанты провели запуск крылатой ракеты в Крыму

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Вторник, 29 августа 2017, 06:11

Во время военных учений России на территории оккупированного Крыма осуществили запуск крылатой ракеты с берегового стационарного ракетного комплекса "Скала".

Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает Укринформ.

Запуск ракеты провели в рамках плановых зачетных тактических учений группировки разнородных ударных сил Черноморского флота России на территории оккупированного Крыма.

В учениях были задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты, добавили в пресс-службе.

"На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщалось, в понедельник в оккупированном Крыму и на юге Российской Федерации по сигналу боевой тревоги в рамках проверки подняли всю авиацию и объекты ПВО России.

Темы: Крым оккупация Росcия
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