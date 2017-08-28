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Окупанти підняли по тривозі всю авіацію в Криму і на півдні РФ

Понеділок, 28 серпня 2017, 14:01

В окупованому Криму та на півдні Російської Федерації за сигналом бойової тривоги в рамках перевірки підняли всю авіацію і об'єкти ППО Росії.

Про це повідомляє 28 серпня РИА Новости, посилаючись на начальника прес-служби Південного військового округу РФ Вадима Астаф'єва.

За його словами, об'єднання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу в понеділок привели в повну боєготовність в ході перевірки.

"За сигналом бойової тривоги сьогодні було піднято особовий склад авіаційних з'єднань і військових частин, а також сил ППО, дислокованих на території Ростовської та Волгоградської областей, Краснодарського і Ставропольського країв, республік Північна Осетія-Аланія і Криму", – сказав Астаф'єв.

Перевірка проводиться за наказом начальника Генштабу ВС РФ генерала армії Валерія Герасимова.

В ході неї Генштаб РФ має намір оцінити, наскільки добре підготовлена ​​авіатехніка і самі льотчики і наземні фахівці.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяавіаКрим
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