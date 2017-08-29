СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР

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Вторник, 29 августа 2017, 07:42

Совет безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи, передает Интерфакс-Украина.

"Южная Корея, США и Япония совместно обратились с просьбой к Совету безопасности ООН о проведении экстренного заседания в связи с острой угрозой миру и безопасности", - говорится в заявлении министерства.

В нем указывается, что заседания состоится во вторник.

Как сообщалось, ранее с требованием созыва заседания Совбеза выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, назвав пуск и пролет ракеты над японской территорией "безрассудством и невиданной ранее серьезной угрозой" миру и безопасности в регионе.

Как сообщалось, Северная Корея осуществила запуск ракеты, предположительно, Hwasong 12 в восточном направлении. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы незадолго до 6 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км.

Ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

Ранее Северная Корея заявляла, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Как сообщалось, 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Темы: ООН Северная Корея
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