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Японія зажадала скликання засідання РБ ООН після пуску ракети КНДР

Вівторок, 29 серпня 2017, 04:31

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вимагає скликання екстреної наради Ради Безпеки ООН, щоб обговорити питання про тиск на Північну Корею.

Про це пише британське видання Independent.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йошіхід Суга назвав запуск ракети Північною Кореєю, яка пролетіла над територією Японії, безпрецедентною і серйозною загрозою східноазійському архіпелагу.

Прем'єр-міністр Абе зажадав скликання екстреної наради Ради Безпеки ООН, щоб обговорити питання про тиск на Північну Корею.

Міністр закордонних справ Японії також закликав до посилення тиску на Північну Корею.

Як повідомлялося, Північна Корея здійснила запуск ракети, імовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

Раніше Північна Корея заявляла, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяЯпоніяООН
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