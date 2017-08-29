Красногоровку оставили без воды

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Вторник, 29 августа 2017, 09:47

В Красногоровку прекращена подача воды из-за долгов.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на Красногоровскую военно-гражданскую администрацию.

"Компания "Вода Донбасса" со вчерашнего вечера (28 августа – ред.) снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом на данный воды в городе почти нет", – говорится в сообщении.

В 2014 году, когда в результате активных боевых действий у Марьинки был серьезно поврежден газопровод, через который Красногоровка снабжалась газом. По сей день город остается без газоснабжения. 

Группа военно-гражданского сотрудничества "Курахово" 6 июня 2016 года сообщила  о завершении прокладки газопровода к Марьинке и Красногоровке, однако подключить его мешают обстрелы боевиков.

Темы: Донбасс
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