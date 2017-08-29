Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Красногоровку оставили без воды

Вторник, 29 августа 2017, 09:47

В Красногоровку прекращена подача воды из-за долгов.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на Красногоровскую военно-гражданскую администрацию.

"Компания "Вода Донбасса" со вчерашнего вечера (28 августа – ред.) снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом на данный воды в городе почти нет", – говорится в сообщении.

В 2014 году, когда в результате активных боевых действий у Марьинки был серьезно поврежден газопровод, через который Красногоровка снабжалась газом. По сей день город остается без газоснабжения. 

Группа военно-гражданского сотрудничества "Курахово" 6 июня 2016 года сообщила  о завершении прокладки газопровода к Марьинке и Красногоровке, однако подключить его мешают обстрелы боевиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: