Красногоровку оставили без воды

В Красногоровку прекращена подача воды из-за долгов.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на Красногоровскую военно-гражданскую администрацию.

"Компания "Вода Донбасса" со вчерашнего вечера (28 августа – ред.) снизила подачу воды за неуплату в город на 80%. Таким образом на данный воды в городе почти нет", – говорится в сообщении.

В 2014 году, когда в результате активных боевых действий у Марьинки был серьезно поврежден газопровод, через который Красногоровка снабжалась газом. По сей день город остается без газоснабжения.

Группа военно-гражданского сотрудничества "Курахово" 6 июня 2016 года сообщила о завершении прокладки газопровода к Марьинке и Красногоровке, однако подключить его мешают обстрелы боевиков.