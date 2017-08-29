На Михайловской площади почтили погибших Иловайск
Около 200 человек проводят акцию на Михайловской площади в Киеве в память о бойцах антитеррористической операции, погибших во время боевых действий в Иловайске Донецкой области в августе 2014 года.
Об этом во вторник сообщают "Украинские Новости".
Акция началась около 11:15 чтением стихов в память о событиях.
В 11:30 присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а в 12:00 начался молебен в память о погибших.
Указывается, что большинство присутствующих составляют бойцы добровольческих батальонов, в частности, батальона "Донбасс".
Со сцены на Михайловской площади выступили участники событий и напомнили о ходе боев в Иловайске.
В мероприятии также участвует почетный караул Национальной гвардии.
На территории Михайловского собора действует экспозиция "Блокпост памяти", где выставлены личные вещи и фотографии бойцов, погибших в Иловайской трагедии, а также фото-экспозиция, посвященная указанным событиям.
Акция проходит мирно.
Как известно, 14 августа 2017 Главная военная прокуратура заявила, что почти закончила расследование нападения на украинских военных в Иловайск 2014 года, когда были убиты 366 бойцов ВСУ.
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