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Прокуратура з'ясувала всі обставини Іловайської трагедії

Понеділок, 14 серпня 2017, 15:14
Прокуратура з'ясувала всі обставини Іловайської трагедії
Громадське

Головна військова прокуратура майже скінчила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено. Водночас кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні буде прийнято після забезпечення виконання вимог ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Згідно висновків слідства, єдиною причиною, що призвела до Іловайської трагедії, є вторгнення збройних сил Росії в Україну та вчинення ними воєнних злочинів.

"Зважаючи на суттєві успіхи наших військ, з метою уникнення поразки терористичних організацій у третій декаді серпня 2014 року керівництвом ЗС РФ організовано пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій ЗС України з Росії", - розповідають у прокуратурі.

За даними ГПУ, наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп.

"З метою введення в оману та подальшого віроломного вбивства українських військовослужбовців на російській військовій техніці були завчасно зняті або замасковані тактичні знаки та нанесені розпізнавальні позначки українських підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Після раптового вторгнення регулярних підрозділів ЗС РФ та їх маршу в напрямку Іловайська декілька батальйонів МВС та Нацгвардії потрапили в оточення значно переважаючих за чисельністю сил ворога.

Командування сил АТО почало перемовини з Генштабом РФ, аби відкрити українським військовим безпечні коридори для виходу з оточення, але представники російських збройних сил умисно затягували переговори, щоб облаштувати тактично вигідні вогневі позиції за маршрутом руху сил АТО.

29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками.

"За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн", - розповідають у прокуратурі.

За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ Миколі Богдановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) КК України.

"Зазначений високопосадовець безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів ЗС РФ під час їх вторгнення на територію України у серпні 2014 року та спільно з іншими особами організував віроломне вбивство українських воїнів біля м. Іловайськ", - зазначається в повідомленні.

Слідство також з'ясувало основні причини неспроможності української армії протистояти такому вторгненню.

- низький рівень боєготовності та боєздатності Збройних сил України;

- численні факти дезертирства;

- окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій.

Як відомо, під час Іловайської трагедії переговори про коридор для виведення з облоги українських військових вели начальник Генштабу України Віктор Муженко та заступник Генерального штабу РФ генерал-полковник Богдановський.

Раніше повідомлялося, що в ході нападу під Іловайськом у полон було взято не 300, а 128 українських воїнів, ще більше 100 зникли без вісті.

Читайте також "Віктор Муженко: Росіяни в Іловайську розстріляли і своїх військових разом з нашими"

Українська правда

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Теми: АТОІловайськнадзвичайна подіяГенпрокуратуравійна
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