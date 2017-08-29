На Днепропетровщине разорвался боеприпас: Четверо детей травмированы

В городе Подгородное в Днепропетровской области во дворе разорвался боеприпасы, когда там играли дети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

"По предварительной информации, дети в возрасте от 7 до 10 лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения", - сообщили в полиции.

фото: полиция

Указывается, что двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок – с осколочными ранениями живота, другая - с ампутацией конечности.

"Другим также оказывается медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождения боеприпасы", - заявили в полиции.

Украинская правда