На Днепропетровщине разорвался боеприпас: Четверо детей травмированы

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Вторник, 29 августа 2017, 15:19

В городе Подгородное в Днепропетровской области во дворе разорвался боеприпасы, когда там играли дети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

"По предварительной информации, дети в возрасте от 7 до 10 лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения", - сообщили в полиции.

 
фото: полиция

Указывается, что двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок – с осколочными ранениями живота, другая - с ампутацией конечности.

"Другим также оказывается медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождения боеприпасы", - заявили в полиции.

Украинская правда

Темы: Днипро дети взрыв
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