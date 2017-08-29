На Дніпропетровщині розірвався боєприпас: Четверо дітей травмовані

У місті Підгородньому в Дніпропетровській області на подвір'ї розірвався боєприпаси, коли там бавилися діти.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.

"За попередньою інформацією, діти віком від 7 до 10 років бавилися на подвір’ї. За свідченням очевидців стався вибух, внаслідок якого всі четверо отримали осколкові поранення", - повідомили в поліції.

фото: поліція

Вказується, що двоє дітей у тяжкому стані були доставлені до лікарні: одна дитина - з осколковими пораненнями живота, інша - з ампутацією кінцівки.

"Іншим також надається медична допомога. Наразі поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпаси", - заявили в поліції.

Українська правда