Трамп предлагает изменить правила выдачи "Зеленых карт"
Президент США Дональд Трамп представил законопроект, который предусматривает конкурсный отбор на получение "Зеленой карты" и отмену розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя.
Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
"В течение десятилетий Соединенные Штаты эксплуатировали очень низкоквалифицированную систему иммиграции, выдав рекордное количество "Зеленых карт" иммигрантам, готовым работать за низкую заработную плату", - заявил Трамп.
По его словам, новая процедура выдачи "зеленых карт" будет предусматривать конкурс, согласно которому право на жительство в США смогут получить заявители, которые владеют английским языком, могут финансово поддерживать себя и свою семью и демонстрируют умение полезные для развития экономики США.
Реформа поможет гарантировать, что мигранты "смогут ассимилироваться, будут успешными и достигнут Американской мечты", считает президент США.
Напомним, розыгрыш виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США, предусмотренный официальной программой "Diversity Immigrant Visa". Ежегодно США выдают около 50 тысяч виз.
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