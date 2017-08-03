Аброськин: Задержанный в "Борисполе" "вор в законе" работал на ФСБ

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Четверг, 3 августа 2017, 04:15

Задержанный в "Борисполе" российский криминальный авторитет по прозвищу "Пецо" работал на ФСБ.

Об этом написал первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин в facebook.

"Сегодня полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "пецо". Об этом преступнике известно, что за "службу в ФСБ" вместо 22 лет лишения свободы он получил "бонус" и отбыл наказание лишь два года", - написал он.

При этом он добавил, что по его данным, российским преступным авторитетам и так называемым "ворам в законе", находящимся на службе ФСБ России, поставлена ​​задача дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Это взрывы, убийства, разбойные нападения и т.д. - все то, что приведет к разочарованию наших граждан в правоохранительных органах и государственной власти", - уточнил Аброськин, заверив, что полиция будет делать все, чтобы такие лица оставались на длительное время в  тюрьмах, если нарушили закон в нашей стране, или высылались из Украины.

Как сообщалось, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала российского криминального авторитета по прозвищу "Пецо", который пытался попасть на территорию государства по поддельному паспорту гражданина Украины.

Известно, что "Пецо" был организатором вооруженной группировки, которые совершали убийства, грабежи и разбойные нападения. По решению суда криминальный авторитет был приговорен к 22 годам тюрьмы. Однако наказание отбывал всего несколько лет.

Темы: ФСБ криминал полиция
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