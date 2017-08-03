ЕК хочет вести переговоры с РФ по "Северному потоку-2"

312 просмотров
Четверг, 3 августа 2017, 07:21

Еврокомиссия утвердила свое предложение о получении мандата от государств-членов на проведение переговоров с Российской Федерацией по проекту "Северный поток-2" (Nord Stream-2) и в настоящее время обсуждает его с государствами-членами.

Об этом сообщил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В случае Nord Stream-2 существует ряд правовых, экономических и политических проблем, которые нужно обсудить и которые потребуют определенных правовых рамок. С этой целью ЕС стремится получить от государств-членов мандат на проведение переговоров с РФ", - сказал Вагнер.

Он отметил, что ЕС более двух десятилетий продолжает усовершенствовать общую энергетическую политику, основанную на внутреннем энергетическом рынке ЕС газа и электричества и направленную на снижение воздействия на окружающую природную среду и климат.

"Однако государства-члены сохраняют за собой право принимать решения об их энергетическом балансе", - пояснил Вагнер.

К реализации проекта Nord Stream-2 стоимостью почти EUR 10 млрд "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года.

Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Как известно, Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом Nord Stream-2 заявили также ряд стран ЕС, в частности, Польша и Литва.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2". В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель готов немедленно реагировать, если санкции навредят экономическим интересам ЕС.

Темы: газ Еврокомиссия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Путина назвали условия сохранения транзита газа через Украину 2 августа 2017, 18:58
Толлинг для Жеваго 31 июля 2017, 17:49
НАБУ расследует закупки газа ОПЗ у Фирташа 28 июля 2017, 22:12
powered by lun.ua
Главные новости
Медведев: Надежде на улучшение отношений с США пришел конец
Экс-замглавы Минздрава Василишина таки будут судить
Reuters: пробел в санкциях позволяет западным компаниям добывать нефть в РФ
Олифер: Боевики и РФ блокируют прогресс по нескольким направлениям
Все новости
Интервью

"Цирк либо вымрет, либо начнет уважать публику"

Научные аргументы

Почему вам нужно завести собаку