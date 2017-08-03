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Юнкер готов действовать, если санкции США навредят европейским компаниям

Четверг, 3 августа 2017, 06:43

Соединенные Штаты приняли во внимание определенные беспокойства ЕС касательно новых санкций против России, но Брюссель готов немедленно реагировать, если они навредят экономическим интересам ЕС.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

После того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, Юнкер заявил, что ЕС будет применять контрмеры, если санкции США нанесут вред европейским компаниям, которые участвуют в нефтегазовых проектах с Россией.

"Мы готовы: мы должны защищать наши экономические интересы перед США, и мы это сделаем", - сказал Юнкер, согласно стенограмме, предоставленной его пресс-службой.

Санкции США, которые неохотно одобрены Трампом, вызвали возмущение чиновников ЕС, которые считают, что они нарушают трансатлантическое единство в ответе Запада на аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке.

В эфире немецкой радиостанции Юнкер сказал, что очень важно координировать работу с Соединенными Штатами, чтобы убедиться, что санкции против России за ее роль в кризисе в Украине эффективны.

Ранее министр экономики Германии Бригитта Зиприс также заявила, что санкции  могут навредить европейским фирмам, которые участвуют в строительстве, эксплуатации и обслуживании газопровода из России и Европа не может это принять.

Как сообщалось, президент США подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Подробнее о принятом Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".

Темы: санкцииСШАЕСРосcия
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