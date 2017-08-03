Юнкер готов действовать, если санкции США навредят европейским компаниям
Соединенные Штаты приняли во внимание определенные беспокойства ЕС касательно новых санкций против России, но Брюссель готов немедленно реагировать, если они навредят экономическим интересам ЕС.
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.
После того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, Юнкер заявил, что ЕС будет применять контрмеры, если санкции США нанесут вред европейским компаниям, которые участвуют в нефтегазовых проектах с Россией.
"Мы готовы: мы должны защищать наши экономические интересы перед США, и мы это сделаем", - сказал Юнкер, согласно стенограмме, предоставленной его пресс-службой.
Санкции США, которые неохотно одобрены Трампом, вызвали возмущение чиновников ЕС, которые считают, что они нарушают трансатлантическое единство в ответе Запада на аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке.
В эфире немецкой радиостанции Юнкер сказал, что очень важно координировать работу с Соединенными Штатами, чтобы убедиться, что санкции против России за ее роль в кризисе в Украине эффективны.
Ранее министр экономики Германии Бригитта Зиприс также заявила, что санкции могут навредить европейским фирмам, которые участвуют в строительстве, эксплуатации и обслуживании газопровода из России и Европа не может это принять.
Как сообщалось, президент США подписал закон о новых антироссийских санкциях.
Подробнее о принятом Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".