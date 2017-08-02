Трамп утвердил новые санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Об этом на Twitter сообщила журналистка Bloomberg Маргарет Талев.

Согласно информации на сайте Bloomberg, ссылающегося на чиновника Белого дома, санкции касаются также Северной Кореи и Ирана.

В сообщении говорится также, что Трамп подписал закон, но к нему прилагается уточнение с оговорками от администрации президента последствий и конституционности некоторых положений.

В заявлении Трампа нет сигнала о намерении обойти аспекты закона, пишет издание. Зато Трамп готов действовать согласно своих конституционных полномочий. "Эта речь оставляет пространство для интерпретации, каким образом будет воплощаться этот закон", - пишет Bloomberg.

Предостережение Трампа касаются четырех сфер: посягательство на орган исполнительной власти, неумышленный ущерб американским компаниям и бизнесу, а также международным партнерам США, а также ограничение гибкости администрации действовать в согласии с союзниками в борьбе с Россией.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не поддерживает новые санкции против России, однако подпишет принятый Конгрессом закон.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

В конце прошлой недели Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Владимир Путин в воскресенье заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Подробнее о принят Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".

Українська правда, Европейская правда