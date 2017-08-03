Экс-представителя в ООН Сергеева допросят из-за письма Януковича Путину

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Четверг, 3 августа 2017, 11:51

Государственное обвинение подало в суд ходатайство о дополнительном судебное заседание по делу Януковича, поскольку необходимо провести допрос постоянного представителя Украины в ООН (2007-2015 год) Юрия Сергеева.

Об этом заявил прокурор Руслан Кравченко во время заседания суда в четверг.

"Сторона обвинения просит изменить порядок изучения доказательств, так как обвинения видит в необходимости допроса свидетеля Юрия Сергеева, который занимал должность постоянного представителя ООН и был свидетелем, как представитель России Чуркин демонстрировал письмо Януковича к президенту РФ Путину", - отметил он.

Прокурор пояснил, что начиная с 15 августа Сергеев находиться в Украине всего несколько дней, а его допрос является очень важным.

"Назначить такое заседание на 15 августа на 14.00 час", - заявил судья Девятко.

Также суд решил перенести судебное заседание на 10 августа 10:00 из-за ходатайства защиты.

"Я только ознакомился с 29 по 51 том, а с 1 по 28 не успел. Я хочу материалы дела проанализировать и полностью с ними ознакомиться, поэтому прошу суд предоставить мне дополнительное время для ознакомления", - сказал адвокат Виталий Мешечек.

Адвокат просил для такого ознакомления месяц.

"Месяц – это много, но такую ​​возможность мы вам предоставим", - отметил судья Девятко.

Как известно, ранее государственный защитник Виктора Януковича попросил районный суд обратиться о международной правовой помощи в РФ для надлежащего вручения ему повестки о вызове в суд. Однако суд отклонил это ходатайство.

После того, как Янукович отозвал своих адвокатов из суда, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.

2 августа защиту Януковича подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Роман Кравец, УП

Темы: Путин Янукович ООН
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