В Киеве откроют крупнейший в Украине паспортный стол – ГП "Документ"

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Четверг, 3 августа 2017, 13:57

Государственное предприятие "Документ" планирует открыть 12 августа в Киеве новый офис по оформлению паспортов. Говорят что он будет самым большим в Украине.

Об этом сообщается на сайте ГП.

"Ажиотаж вокруг биометрических паспортов пока продолжается. Но есть надежда, что вскоре очереди немного уменьшатся. 12 августа Государственное предприятие "Документ" откроет крупнейший в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт", - говорится в заявлении.

Сообщается, что новый сервисный пункт заработает на третьем этаже универмага "Украина" на площади Победы.

Этот центр станет 26-м в сети паспортного сервиса госпредприятия. Его площадь будет 1400 квадратных метров.

"Сейчас идет ремонт помещения и устанавливается оборудование. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций", - говорится в сообщении.

В ГП отметили, что получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек.

 

Как сообщалось, с начала введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом ажиотаж на получение биометрического загранпаспорта не проходит. Государственная миграционная служба каждый день оформляет 20-22 тысячи таких документов.

Украинская правда

Темы: паспорт Киев
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