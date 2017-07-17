Ажиотаж на биометрические загранпаспорта не проходит – миграционная служба

С начала введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом ажиотаж на получение биометрического загранпаспорта не проходит.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько, передают "Українські новини".

"Пока мы не видим снижения ажиотажа, он продолжается в июле", - сказал Гунько.

По словам начальника пресс-службы, ГМС каждый день оформляет 20-22 тысячи биометрических загранпаспортов.

"С начала года оформлено 1 845 000 биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил Гунько информацию по состоянию на 16 июля.

Как сообщалось, уже более 100 тысяч украинцев воспользовались правом безвизового въезда на территорию Европейского Союза с 11 июня этого года.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как работает безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвизовых: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Ответы на вопросы читателей".