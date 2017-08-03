Адвокаты Януковича уже хотят дело против дипломата Сергеева

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Четверг, 3 августа 2017, 17:47

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, который скрывается в России, считают, что бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев должен быть задержан и привлечен к уголовной ответственности "как соучастник государственного переворота в Украине в 2014 году".

Об этом "Украинской правде" сообщили в АО "AVERLEX", которое представляет интересы Виктора Януковича.

Соответствующее ходатайство уже подготовлено адвокатами.

"Юрий Сергеев принимал активное участие в легитимизации силового захвата власти 22 февраля 2014, когда Верховная Рада приняла антиконституционное Постановление о самоустранении главы государства от выполнения своих полномочий и назначила досрочные выборы президента Украины", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Так, по словам адвоката, занимая пост дипломата высокого уровня (постоянный представитель Украины при ООН), Юрий Сергеев докладывал представителям всех стран ООН и средствам массовой информации, что все, что происходит в Украине, имеет исключительно законный и правовой характер.

"Но, такие действия были умышленным дезинформированием мирового сообщества о реальных событиях", - заявляют адвокаты.

Как известно, государственное обвинение подало в суд ходатайство о дополнительном судебное заседание по делу Януковича, поскольку необходимо провести допрос постоянного представителя Украины в ООН (2007-2015 год) Юрия Сергеева.

Украинская правда

Темы: Янукович ООН
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