Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-представителя в ООН Сергеева допросят из-за письма Януковича Путину

Четверг, 3 августа 2017, 11:51

Государственное обвинение подало в суд ходатайство о дополнительном судебное заседание по делу Януковича, поскольку необходимо провести допрос постоянного представителя Украины в ООН (2007-2015 год) Юрия Сергеева.

Об этом заявил прокурор Руслан Кравченко во время заседания суда в четверг.

"Сторона обвинения просит изменить порядок изучения доказательств, так как обвинения видит в необходимости допроса свидетеля Юрия Сергеева, который занимал должность постоянного представителя ООН и был свидетелем, как представитель России Чуркин демонстрировал письмо Януковича к президенту РФ Путину", - отметил он.

Прокурор пояснил, что начиная с 15 августа Сергеев находиться в Украине всего несколько дней, а его допрос является очень важным.

"Назначить такое заседание на 15 августа на 14.00 час", - заявил судья Девятко.

Также суд решил перенести судебное заседание на 10 августа 10:00 из-за ходатайства защиты.

"Я только ознакомился с 29 по 51 том, а с 1 по 28 не успел. Я хочу материалы дела проанализировать и полностью с ними ознакомиться, поэтому прошу суд предоставить мне дополнительное время для ознакомления", - сказал адвокат Виталий Мешечек.

Адвокат просил для такого ознакомления месяц.

"Месяц – это много, но такую ​​возможность мы вам предоставим", - отметил судья Девятко.

Как известно, ранее государственный защитник Виктора Януковича попросил районный суд обратиться о международной правовой помощи в РФ для надлежащего вручения ему повестки о вызове в суд. Однако суд отклонил это ходатайство.

После того, как Янукович отозвал своих адвокатов из суда, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.

2 августа защиту Януковича подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Роман Кравец, УП

Темы: ПутинЯнуковичООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: