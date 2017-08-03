Польская авиакомпания LOT запускает новый рейс из Львова

Крупнейшая польская авиакомпания LOT запускает рейс из Львова до польского города Быдгощ.

Первый рейс состоится в ночь с 3 на 4 августа, сообщает "Польское радио".

Самолеты будут курсировать между двумя городами по понедельникам и пятницам. Полет из Быдгоща до Львова будет длиться 1 час 20 минут.

Пассажиры отправятся в путешествие на самолете "Bombardier Dash Q400", рассчитанным на 78 мест.

"Сообщение между городами Быдгощ и Львов – это великолепное решение для нескольких тысяч украинцев, которые учатся и работают в нашем регионе. Это тоже возможность путешествовать, которая открывается для жителей нашего воеводства", - заявил вице-маршал Куявско-Поморского воеводства Збигнев Орловский.

По словам представителя Польских авиалиний Адриана Кубицкого, предварительные анализы показывают, что сообщения Львов-Быдгощ будет рентабельным.

Европейская правда