СМИ: Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе

Кортеж генпрокурора Юрия Луценко часто нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию.

Соответствующие факты неоднократно фиксировали журналисты программы "Схемы".

Так, в частности, случилось 11 июля, когда два авто "Тойота Кэмри", которыми пользуется глава ГПУ, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, когда до заседани оставалось 10 минут.

То же нарушение со стороны кортежа генерального прокурора журналисты фиксировали еще дважды.

Журналисты заметили, как, заезжая в Главное управление СБУ, этот кортеж пересек двойную сплошную разметку, чтобы не ехать дальше разворачиваться на перекрестке.

Также журналисты стали свидетелями, как на улице Мечникова, двигаясь несколько минут в большом заторе, кортеж генерального прокурора в итоге поехал по встречной полосе, пересекая двойную сплошную.

Редакция программы отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой прокомментировать, по каким причинам машины, на которых передвигается Юрий Луценко, пренебрегают правилами дорожного движения. Однако ответа не получили.