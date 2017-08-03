СМИ: Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе

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Четверг, 3 августа 2017, 22:58

Кортеж генпрокурора Юрия Луценко часто нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию.

Соответствующие факты неоднократно фиксировали журналисты программы "Схемы".

Так, в частности, случилось 11 июля, когда два авто "Тойота Кэмри", которыми пользуется глава ГПУ, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, когда до заседани оставалось 10 минут.

То же нарушение со стороны кортежа генерального прокурора журналисты фиксировали еще дважды.

Журналисты заметили, как, заезжая в Главное управление СБУ, этот кортеж пересек двойную сплошную разметку, чтобы не ехать дальше разворачиваться на перекрестке.

Также журналисты стали свидетелями, как на улице Мечникова, двигаясь несколько минут в большом заторе, кортеж генерального прокурора в итоге поехал по встречной полосе, пересекая двойную сплошную.

Редакция программы отправила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой прокомментировать, по каким причинам машины, на которых передвигается Юрий Луценко, пренебрегают правилами дорожного движения. Однако ответа не получили.

Темы: Луценко
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