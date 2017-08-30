Совбез ООН осудил ракетные испытания Северной Кореи

Совет Безопасности ООН на заседании во вторник осудил запуск ракеты КНДР, которая пролетела над Японией.

Об этом сообщает Reuters.

"Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР являются не только угрозой для региона, но и для всех государств-членов ЕС", - говорится в заявлении.

Совбез ООН также выразил "свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому решению".

В ночь на 29 августа Северная Корея совершила очередной запуск ракеты. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы. Она пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

Ранее Северная Корея заявляла, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Как сообщалось, 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.