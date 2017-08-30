Антикоррупционеры собрали митинг под СБУ

Политические силы "ДемАльянс", "Рух нових сил" и общественные антикоррупционные организации проводят митинг под зданием Службы безопасности против давления на бизнес.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.



Один из инициаторов акции - народный депутат от БПП Сергей Лещенко, который выступает против роста цен на автогаз, и отмечает, что на этом зарабатывает кум президента РФ Путина Виктор Медведчук.

В целом под стенами СБУ собралось около сотни неравнодушных, они выкрикивают: "Руки прочь от украинского бизнеса".

Среди толпы также нардепы Светлана Залищук, Мустафа Найем, Юрий Деревянко, экс-нардеп Егор Фирсов, один из лидеров "ДемАльянса" Василий Гацко.

Как сообщалось, за период с 22 по 23 августа цена автогаза в больших сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 0,5-1 гривны за литр - до 16-16,5 гривны за литр.

Трейдеры прогнозируют, что автомобильный газ подорожает до 17 гривен.

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Премьер Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранителям разобраться с повышением цен на сжиженный газ.

Роман Кравец, УП