Антикорупціонери зібрали мітинг під СБУ

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Середа, 30 серпня 2017, 10:32

Політичні сили "ДемАльянс", "Рух нових сил" та громадські антикорупційні організації проводять мітинг під будівлею Служби безпеки проти тиску на бізнес.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Один з ініціаторів акції – народний депутат від БПП Сергій Лещенко, який виступає проти зростання цін на автогаз, та наголошує, що на цьому заробляє кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук.

 

Загалом під стінами СБУ зібралося близько сотні небайдужих, вони вигукують: "Руки геть від українського бізнесу".

 
 

Серед натовпу також є нардепи Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Юрій Дерев'янко, екс-нардеп Єгор Фірсов, один з лідерів "ДемАльянсу" Василь Гацько.

Як повідомлялося, за період з 22 по 23 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС в Києві зросла в середньому на 0,5-1 гривні за літр - до 16-16,5 гривні за літр.

Трейдери прогнозують, що автомобільний газ подорожчає до 17 гривень.

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Прем’єр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та правоохоронцям розібратися з підвищенням цін на зріджений газ.

Роман Кравець, УП

Теми: газ СБУ акції
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