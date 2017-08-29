Лещенко: Медведчук с помощью СБУ монополизировал ринок сжиженного газа

Народный депутат фракции "БПП" Сергей Лещенко заявил о давлении Службы безопасности Украины на трейдеров, за счет чего произошла монополизация рынка сжиженного газа в Украине компанией Виктора Медведчука, кума Владимира Путна.

Об этом он заявил на брифинге во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Лещенко, из-за требований со стороны СБУ наложить санкции на трейдеров сжиженного газа в конце 2016 начале 2017 года привели к тому, что на три с половиной месяца была остановлена работа этого бизнеса при невмешательстве Антимонопольного комитета Украины и Министерства экономического развития и торговли.

"Это было системное наступление на трейдеров со стороны спецслужб… Это привело к тому, что рынок начал перераспределяться в интересах одного игрока. Им является Виктор Медведчук и его компания… Proton Energy", - сказал он.

Как утверждает депутат, компанія Proton Energy Group S.A. (Швейцария) импортирует в Украину около 40% сжиженного газа, и достигнуть этой доли на рынке компании удалось в два этапа.

"Сначала произошла зачистка рынка руками СБУ в конце прошлого года - в начале нынешнего. Вторая часть - создание эксклюзивных условий для Proton Energy, когда "Роснефть" выдала только ей права на импорт газа в Украину", – уточнил депутат.



Он также считает, что дальнейшее снижение цен на сжиженный газ не достигнет докризисного уровня.

Как сообщалось, цены на сжиженный газ на украинских АЗС растут рекордными темпами. За месяц - почти на 40% до более 16 грн за литр. Основной причиной роста цен на автомобильный газ называют дефицит ресурса. Также повлияла остановка на плановые ремонты заводов в Беларуси.

Но, по утверждениям экспертов, цены на газ должны снизиться до конца года.

Больше про про рост цен на сжиженный газ в Украине читайте в материале "Экономической правды" "Цены на автогаз бьют рекорды: почему и что будет дальше".

Как известно, Виктор Медведчук известный своей пророссийской позицией. Он выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, а также за тесный союз с РФ.



Он также заявлял, что гордится дружбой с Путиным.

Сейчас Медведчук от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу. По сообщениям СМИ, он был привлечен к процессу обмена заложниками с подачи подконтрольных Кремлю боевиков.

Также известно, что во время акций протеста на Майдане бывший президент Виктор Янукович постоянно звонил Медведчуку, было зафиксировано более 54 звонков в период с декабря 2013 по февраль 2014 года.

Программа "Схемы" выяснила, что, несмотря на запрет, Медведчук летает по прямому маршруту "Киев-Москва". Журналисты зафиксировали, что прямые полеты в Москву Медведчук осуществлял трижды.

Когда-то Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы и является кумом Путина, который крестил его дочь Дарью.