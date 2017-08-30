Для украинских дорог закупят 78 пунктов контроля за грузовиками

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Среда, 30 августа 2017, 12:19

Кабинет министров внес изменения в порядок осуществления габаритно-весового контроля на дорогах и поддержал увеличение количества пунктов проверки.

Соответствующее постановление правительство поддержало в среду.

Перед этим глава "Укртрансбезпеки" Михаил Ноняк сообщил, что в Украине не хватает подобных пунктов проверки.

"На наших дорогах пункты габаритно-весового контроля работающих около 30. 8 из них работают в круглосуточном режиме. Для того, чтобы покрыть всю территорию Украины, все те транспортные потоки, все артерии... этих площадок недостаточно. Поэтому предлагается увеличить количество пунктов габаритно-весового контроля", - сказал он.

"За евросредства "Укртрансбезпеки"... до конца сентября мы получим первую партию транспортных средств, а это будут передвижные лаборатории, которые будут работать не только по габаритно-весовом контроле, а и по другим видам контроля", - добавил Ноняк.

Он заявил, что до конца года "Укртрансбезпеки" получит 78 таких комплексов. Также министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что будет увеличено количество инспекторов на дорогах.

Александр Шумилин, УП

Темы: дороги регионы
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