В Харькове избили депутата-антикоррупционера

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Среда, 30 августа 2017, 13:39

В Харькове избили депутата облсовета от "Самопомощи", главу "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Харьковской полиции.

"Он сам пока что в полицию не обращался. Медики его забрали, и они сообщили в полицию. Мы сейчас пытаемся узнать больше и подготовить официальную информацию", - отметили в пресс-службе.

Также в сообщении полиции в Facebook указано, что дело взял под личный контроль начальник харьковской милиции Анатолий Дмитриев.

В то же время сам Булах рассказал об избиении "Depo.Харків".

"Напали сзади. Наверное, поломанные ребра, не могу говорить", - сказал Булах.

Также он добавил, что напали на него в среду около 12:20 возле станции метро "Харьковский тракторный завод".

Кроме того, Игорь Черняк в своем Facebook написал, что нападавших было двое.

"Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами. Травмы серьезные", - отметил он.

В свою очередь член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Дробот рассказал "Украинской правде", что Булах находится в 4-й городской клинической больницы Харькова.

"Он ходит, но, насколько я понимаю, его переведут в операционную зашивать рваную рану на голове. Также вроде есть перелом челюсти и сломаны ребра. Это то, что сказали врачи", - рассказал он.

Дробот сказал, что они связывают нападение исключительно с антикоррупционной деятельностью.

"У нас были косвенные угрозы. Под домом другого члена правления были люди, которых он неоднократно замечал и которые следили за ним", - отметил он.

Член правления также рассказал, что с ними неоднократно пытались "договориться".

"С нами несколько раз пытались договориться, чтобы мы что-то не публиковали или остановили свою деятельность. Но мы сказали, что ничего не будет, и подтверждали это несколько раз в неформальном общении", - сказал Дробот.

Он уточнил, что такие обращения поступали по отношению к "корпоративной схеме" нардепа от "Оппоблока" Дмитрия Добкина и мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Собранные нами материалы послужили тому, что с Добкина сняли депутатскую неприкосновенность", - отметил Дробот.

"И буквально вчера у нас была публикация по делу, где фигурирует Кернес", - добавил он.

Олег Твердь, для УП

Темы: Харьков коррупция
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