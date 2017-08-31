Кличко обещает показать аналитику The Economist прекрасный Киев

506 просмотров
Четверг, 31 августа 2017, 12:36

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил в столицу Украины ведущего аналитика издания The Economist и пообещал личную экскурсию по городу.

Об этом говорится в письме мэра от 25 августа господину Джону Коупстейку (Jon Copestake), обнародованном в Твиттере Посольства Украины в Великобритании.

Так он отреагировал на рейтинг издания The Economist, согласно которому Киев попал в десятку худших для жизни городов.

Мэр отметил, что "очень уважает издание и всегда читает его с большим удовольствием, поскольку интересные статьи и аналитика - это бесценный источник информации".

"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что вы никогда не были в нашем чрезвычайном европейском городе, который ежегодно проводит многочисленные международные события высокого уровня как то: два песенных конкурса "Евровидение" (2005 и 2017 год), Чемпионат Европы по футболу-2012 , много международных и европейских спортивных чемпионатов, не говоря уже о миллионах туристов, посещающих Киев ежегодно", - пишет Кличко.

"В связи с этим, уважаемый господин Коупстейк, я хотел бы пригласить вас посетить наш прекрасный исторический и европейский город в любое удобное для вас время. Если вы примете мое предложение, я лично и с большим удовольствием устрою вам экскурсию по нашему городу", – отмечает мэр.

 

Как известно, Киев оказался в десятке худших для жизни городов по версии The Economist.

За последние 5 лет Киев показал стремительно снижение позиций. Издание написало, что такой низкий рейтинг Киева обусловлен войной на Донбассе, беспорядками и экономической нестабильностью.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в свою очередь заявила, что ей "трудно согласиться" с такой низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также отметил, что Киев несправедливо оказался на 131 месте в рейтинге The Economist.

Валентина Романенко, УП

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В киевском метро последний день для обмена жетонов 31 августа 2017, 10:19
В Киеве из авто украли сумку, выстрелив в водителя 30 августа 2017, 22:04
В Киеве открывают самый большой в Украине паспортный сервис 29 августа 2017, 13:31
powered by lun.ua
Главные новости
Приемную нардепа хотели обыскать по делу Кучренко
Беларусь подтвердила пересечение границы украинцем Грибом
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Избиение Булаха: Полиция разыскивает свидетелей
Все новости
Иловайская трагедия

История выживания бойца Икс

Ученый

Леонид Пономаренко – исследователь материала будущего