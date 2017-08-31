Кличко обіцяє показати аналітику The Economist прекрасний Київ

Мер Києва Віталій Кличко запросив до столиці України провідного аналітика видання The Economist та пообіцяв особисту екскурсію містом.

Про це йдеться в листі мера від 25 серпня панові Джону Коупстейку (Jon Copestake), оприлюдненому в Твіттері Посольства України у Великій Британії.

Так він відреагував на рейтинг видання The Economist, згідно з яким Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст.

Мер зазначив, що "дуже поважає видання і завжди читає його з великим задоволенням, оскільки цікаві статті та аналітика - це безцінне джерело інформації".

"На жаль, у мене склалося враження, що ви ніколи не були в нашому надзвичайному європейському місті, яке щорічно проводить численні міжнародні події найвищого рівня як то: два пісенні конкурси "Євробачення" (2005 і 2017 рік), Чемпіонат Європи з футболу-2012, багато міжнародних та європейських спортивних чемпіонати, не кажучи вже про мільйони туристів, які відвідують Київ щороку", – пише Кличко.

"У зв'язку з цим, шановний пане Коупстейк, я хотів би запросити вас відвідати наше прекрасне історичне і європейське місто в будь-який зручний для вас час. Якщо ви приймете мою пропозицію, я особисто і з великим задоволенням влаштую вам екскурсію по нашому місту", – зазначає мер.

Як відомо, Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist.

Впродовж останніх 5 років Київ показав найстрімкіше зниження позицій. Видання написало, що такий низький рейтинг Києва зумовлений війною на Донбасі, безладами та економічною нестабільністю.

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у свою чергу заявила, що їй "важко погодитися" з такою низькою оцінкою Києва у рейтингу комфортних для життя міст.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також зазначив, що Київ несправедливо опинився на 131 місці в рейтингу The Economist.

Валентина Романенко, УП